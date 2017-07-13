Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині біженця засудили до шести років тюрми за підготовку теракту

Суд визнав доведеним, що обвинувачений придбав деталі для бомби
У Німеччині окружний суд Равенсбурга (земля Баден-Вюртемберг) засудив 21-річного біженця до шести з половиною років в'язниці за підготовку теракту в Данії.
У Німеччині біженця засудили до шести років тюрми за підготовку теракту Фото: dpa

Суд визнав доведеним, що обвинувачений придбав деталі для бомби, яку планував підірвати в Копенгагені. Прокуратура просила для нього п'ять років позбавлення волі, а сторона захисту - до п'яти років. Про це повідомляє Delfi.

За даними суду, чоловік в'їхав до Німеччини влітку 2015 року як біженець. Вже на території країни він піддався радикалізації і активно цікавився ідеологією джихадистського угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляв iPress.ua, співробітники німецьких правоохоронних органів затримали 673 розшукуваних злочинця під час перевірок на кордоні країни, які були введені у зв'язку із самітом G20, що пройшов 7 і 8 липня в Гамбурзі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2017 12:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.