CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Німеччині окружний суд Равенсбурга (земля Баден-Вюртемберг) засудив 21-річного біженця до шести з половиною років в'язниці за підготовку теракту в Данії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині біженця засудили до шести років тюрми за підготовку теракту
Суд визнав доведеним, що обвинувачений придбав деталі для бомби
Фото: dpa
Суд визнав доведеним, що обвинувачений придбав деталі для бомби, яку планував підірвати в Копенгагені. Прокуратура просила для нього п'ять років позбавлення волі, а сторона захисту - до п'яти років. Про це повідомляє Delfi.
За даними суду, чоловік в'їхав до Німеччини влітку 2015 року як біженець. Вже на території країни він піддався радикалізації і активно цікавився ідеологією джихадистського угруповання "Ісламська держава".
Як повідомляв iPress.ua, співробітники німецьких правоохоронних органів затримали 673 розшукуваних злочинця під час перевірок на кордоні країни, які були введені у зв'язку із самітом G20, що пройшов 7 і 8 липня в Гамбурзі.
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13 07 2017 12:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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