У Німеччині біженця засудили до шести років тюрми за підготовку теракту

У Німеччині окружний суд Равенсбурга (земля Баден-Вюртемберг) засудив 21-річного біженця до шести з половиною років в'язниці за підготовку теракту в Данії.

Суд визнав доведеним, що обвинувачений придбав деталі для бомби, яку планував підірвати в Копенгагені. Прокуратура просила для нього п'ять років позбавлення волі, а сторона захисту - до п'яти років. Про це повідомляє Delfi.

За даними суду, чоловік в'їхав до Німеччини влітку 2015 року як біженець. Вже на території країни він піддався радикалізації і активно цікавився ідеологією джихадистського угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляв iPress.ua, співробітники німецьких правоохоронних органів затримали 673 розшукуваних злочинця під час перевірок на кордоні країни, які були введені у зв'язку із самітом G20, що пройшов 7 і 8 липня в Гамбурзі.