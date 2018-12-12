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У Німеччині через аварію на фабриці на тротуар витекло близько тонни шоколаду

Близько 25 пожежників протягом двох годин відчищали вулицю від шоколаду за допомогою гарячої води
Близько тонни шоколаду вилилося на вулицю через переповненість резервуару для його зберігання на шоколадній фабриці західнонімецького міста Вестеннен.
У Німеччині через аварію на фабриці на тротуар витекло близько тонни шоколаду Фото: Feuerwehr Werl / WP

Пожежний департамент міста Верль отримав незвичний виклик у понеділок ввечері. Зокрема, пожежникам повідомили, що на фабриці Dreimeister Spezialitäten у містечку Вестеннен стався витік шоколаду, повідомляє видання Westfalenpost.


Фото: Feuerwehr Werl / WP

Від контакту з холодною поверхнею тротуару молочний шоколад швидко затвердів.

"Резервуар для шоколаду у будівлі фабрики переповнився і його вміст вилився на вулицю. Це створило значну проблему для руху транспорту", - повідомили в пожежному департаменті.

На фабриці повідомили, що до звичного режиму роботи вона повернеться в середу. За словами директора фабрики Маркуса Лакі, якби аварія сталася ближче до Різдва, це було б справжньою катастрофою.

Також, у Польщі на одній з автотрас перекинулася вантажівка з рідким шоколадом. Рятувальники кілька годин прибирали розлитий шоколад з дороги.

 
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12 12 2018 11:59
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