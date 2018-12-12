У Німеччині через аварію на фабриці на тротуар витекло близько тонни шоколаду
Пожежний департамент міста Верль отримав незвичний виклик у понеділок ввечері. Зокрема, пожежникам повідомили, що на фабриці Dreimeister Spezialitäten у містечку Вестеннен стався витік шоколаду, повідомляє видання Westfalenpost.
Фото: Feuerwehr Werl / WP
Від контакту з холодною поверхнею тротуару молочний шоколад швидко затвердів.
"Резервуар для шоколаду у будівлі фабрики переповнився і його вміст вилився на вулицю. Це створило значну проблему для руху транспорту", - повідомили в пожежному департаменті.
На фабриці повідомили, що до звичного режиму роботи вона повернеться в середу. За словами директора фабрики Маркуса Лакі, якби аварія сталася ближче до Різдва, це було б справжньою катастрофою.
Також, у Польщі на одній з автотрас перекинулася вантажівка з рідким шоколадом. Рятувальники кілька годин прибирали розлитий шоколад з дороги.
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