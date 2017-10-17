У Німеччині помер український художник і письменник Борис Бергер

Він помер в Ессені на 53-му році життя

У німецькому місті Ессен 17 жовтня на 53-му році життя помер український художник і письменник Борис Бергер.

Борис Бергер народився 24 вересня 1965 року у Львові, тут він довгий час жив і працював. У 90-х роках переїхав до Москви і потім до Німеччини.

Борис Бергер - художник, письменник і видавець. Він був автором проекту "Коте", в якому створював варіації на теми класичного живопису.

Нагадмємо, 7 жовтня на 89-му році життя помер відомий український поет Олексій Прокопович Довгий.