Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині помер український художник і письменник Борис Бергер

Він помер в Ессені на 53-му році життя
У німецькому місті Ессен 17 жовтня на 53-му році життя помер український художник і письменник Борис Бергер.
У Німеччині помер український художник і письменник Борис Бергер Фото: zaxid.net

Борис Бергер народився 24 вересня 1965 року у Львові, тут він довгий час жив і працював. У 90-х роках переїхав до Москви і потім до Німеччини.

Борис Бергер - художник, письменник і видавець. Він був автором проекту "Коте", в якому створював варіації на теми класичного живопису.

Нагадмємо, 7 жовтня на 89-му році життя помер відомий український поет Олексій Прокопович Довгий.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 10 2017 23:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.