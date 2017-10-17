CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ німецькому місті Ессен 17 жовтня на 53-му році життя помер український художник і письменник Борис Бергер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині помер український художник і письменник Борис Бергер
Він помер в Ессені на 53-му році життя
Фото: zaxid.net
Борис Бергер народився 24 вересня 1965 року у Львові, тут він довгий час жив і працював. У 90-х роках переїхав до Москви і потім до Німеччини.
Борис Бергер - художник, письменник і видавець. Він був автором проекту "Коте", в якому створював варіації на теми класичного живопису.
Нагадмємо, 7 жовтня на 89-му році життя помер відомий український поет Олексій Прокопович Довгий.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2017 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа