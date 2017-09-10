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Український поет Олексій Довгий пішов з життя

Олексій Довгий - відомий поет, автор понад 40 поетичних збірок
7 жовтня на 89-му році життя помер відомий український поет Олексій Прокопович Довгий.
Український поет Олексій Довгий пішов з життя Фото: tabloid.pravda.com.ua

Про це повідомив його онук, народний депутат Олесь Довгий.

"Прощання з Олексієм Довгим відбудеться в понеділок, 9 жовтня, об 11:00 у Спілці письменників України (Київ, вул. Банкова, 2). Відспівувати поета будуть о 12:30 в Михайлівському соборі, в Трапезному храмі Іоанна Богослова (вул. Трьохсвятительска, 6-а). Згідно з розпорядженням мера Києва, поховають Олексія Довгого на Байковому кладовищі (вул. Байкова, 6 - Центральна алея, сектор 52 (кінець алеї), поруч з могилою його одвічного друга і колеги Бориса Олійника", - повідомляє прес-служба Довгого.

Олексій Довгий - відомий український поет, автор понад 40 поетичних збірок. Серед найвідоміших - "Земля співає", "Кам'яна роса", "Влада сонця", "Сім'я", "Музика бджоли", "Келих троянд", "Зеніт", "Заповіт синові", "Дотик блискавки", "Зерно з очима неба" та інші. Книги О. Довгого видані не тільки в Україні, але і в інших країнах, зокрема Франції, Грузії, Чорногорії, Македонії та інших. Близько 100 його віршів покладено на музику відомих українських композиторів.

Нагадаємо, 30 квітня після тривалої хвороби помер відомий український поет Борис Олійник.

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09 10 2017 13:55
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