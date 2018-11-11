ЗМІ: У Німеччині військові готували політичні вбивства, - ОНОВЛЕНО
Розслідування показало, що військовослужбовці напередодні так званого "Дня Х" створили секретні сховища зброї і палива, повідомляє німецьке видання FOCUS, посилаючись на дані поліції.
Ключовою фігурою в "списку на ліквідацію" був лідер фракції "Ліві" у Бундестазі Дітмар Барч.
Британська Daily Mail стверджує, що в списку також були голова МЗС Німеччини Хайко Маас, колишній президент країни Йоахім Гаук і один з лідерів "зелених" Клаудія Рот.
Оновлення: Зазначається, що угруповання мало зв'язки з асоціацією елітних солдатів Uniter, в яку входять члени спецпідрозділів армії і поліції.
За інформацією видання, неонацисти створили секретні тренувальні табори на кордоні Німеччини і Швейцарії.
Також повідомляється, що учасники змови збиралися вбивати лідерів діаспор біженців, які отримали притулок в Німеччині.
Раніше стало відомо, що в Австрії затримали екс-полковника Збройних сил країни за підозрою в роботі на російську розвідку з кінця 1990 років.
Розслідування ведеться відносно 70-річного австрійського полковника у відставці, який передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіаціїю і артилерійські системи, а також детальну інформацію про багатьох австрійських високопоставлених військових.
За даними видання, за свої послуги полковник із Зальцбурга отримав близько 300 тисяч євро.
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