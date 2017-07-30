У Німеччині внаслідок стрілянини в нічному клубі загинули щонайменше троє осіб

Підозрюваний у нападі був підстрелений поліцією, після чого помер в лікарні

У ніч на 30 липня у німецькому місті Констанц у нічному клубі сталась стрілянина, внаслідок чого загинули щонайменше 3 людей та ще кілька дістали поранення.

"Вранці у неділю о 4:30 було вбито трьох людей та ще кілька дістали серйозні поранення", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції міста Констанц.

Зазначається, що підозрюваний у нападі був поранений у перестрілці з поліцією і після втечі помер в лікарні від отриманих травм.

Поліція Констанца не уточнює, чи є нападник одним із трьох вказаних спочатку жертв.

Також, за даними правоохоронців, під час стрілянини постраждав один з поліцейських - він дістав вогнепальне поранення.

Для пошуку нападника були залучені спецпризначенці та поліцейський вертоліт.

У Міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи є серед постраждалих і жертв українці.

Нагадаємо, 28 липня у німецькому місті Гамбург чоловік з ножем напав на відвідувачів супермаркету. В результаті убито одну людину, ще кілька отримали поранення.

Німецька поліція встановила, що нападник дотримувався ісламістcких поглядів.