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У Німеччині вибухнула яхта: є постраждалі

Причина вибуху досі невідома
У Німеччині внаслідок вибуху моторної яхти в порту міста Міндена постраждали 16 людей, серед них 15 пожежних і поліцейський.
У Німеччині вибухнула яхта: є постраждалі Фото: welt.de

За словами голови пожежної служби Хайно Нордмайера, три людини отримали серйозні травми, повідомляє видання Die Welt.

"Зараз вони прооперовані, їх стан стабільний", - доповів він.

Повідомляється, що першою на місце вибуху прибула пожежна бригада в порту. Пізніше приїхало підкріплення у вигляді професійної пожежної бригади.

За інформацією видання, представник водної поліції зазначив, що причина вибуху досі невідома.

Нагадаємо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті, поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.

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12 07 2017 18:57
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