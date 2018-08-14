У Німеччині вже продано 100 тис сувенірних євро номіналом 0 євро з портретом Маркса

Банкноти номіналом нуль євро, випущені до 200-річчя Карла Маркса в його рідному місті Трірі (Німеччина), мають несподівано високий попит.

Наразі продано вже понад 100 тис. примірників сувенірних євро з портретом німецького філософа, соціолога й економіста, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство dpa.

"Купюри, які можна придбати за три євро, мають підвищений попит. Ніхто не очікував, що вони будуть так популярні", - заявив керуючий Trier Tourismus und Marketing, що займається розповсюдженням сувенірної продукції в Трірі, Ганс-Альберт Беккер.

Банкноти розійшлися вже понад 40 країнами. Особливо охоче їх купують в Азії: лише до Китаю було відправлено близько 25-30 тис. штук. Зокрема, їх замовляють фірми як подарунки співробітникам.

Мінімальний обсяг замовлення становить п'ять банкнот. Вартість пересилання замовлення вагою не більше ніж 50 грам становить два євро, зазначає Deutsche Welle. Фіолетові банкноти номіналом нуль євро і розміром трохи більше за 20-єврову купюру дуже схожі на справжні гроші, видрукувані на захищеному від підробок папері з водяними знаками, голограмами, мідними смугами й індивідуальними серійними номерами з 10 знаків.

Карл Маркс, який народився у Трірі 5 травня 1818 року, вважається найбільш відомим уродженцем цього міста, і 200-річчя філософа, який став одним із засновників комуністичної ідеології, відзначають тут із великим розмахом.

Раніше iPress.ua вже писав, що в Німеччині випустили сувенірну купюру номіналом нуль євро.