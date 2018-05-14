CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ німецькому місті Aurich з музичного фестивалю під відкритим небом Seaside Festival евакуювали п'ять тисяч чоловік через шторм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині з музичного фестивалю евакуювали 5 тис. людей
Людей евакуювали через затоплення майданчика фестивалю, який розташований на березі водойми
Фотог: з відкритих джерел
Люди були евакуйовані через затоплення майданчика фестивалю, яка розташована на березі водойми, - повідомляє портал T-online.
Як наголошується, поліція провела евакуацію відвідувачів Seaside Festival за годину. За словами поліції, ніхто з присутніх не постраждав. У січні минулого року жителів прибережної британської села в Ессексі евакуювали через сильний шторм.
Нагадаємо, на індонезійському острові Ява уряд оголосив про евакуацію через виверження вулкана Мерапі.
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