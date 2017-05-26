У Німеччині за відмову від щеплень можуть запровадити штрафи до 2500 євро
Міністр охорони здоров'я Германн Грьое пояснив це епідемією кору. "Смерті від кору не можуть залишити нікого байдужим", - сказав він газеті Bild, повідомляє ВВС.
Уряд хоче, аби дитячі садочки повідомляли про батьків, які не можуть надати довідку про щеплення. За новим законом, без такої довідки дитину можуть виключити із садочка.
Як очікують, проект планують ухвалити наступного місяця. Цього тижня у місті Ессен від кору померла матір трьох дітей.
За перші три з половиною місяці цього року в Німеччині зафіксували 410 випадків кору. А за весь 2016 рік - лише 325.
Італійський уряд минулого тижня також постановив, що батьки зобов'язані прищепити дітей від 12 поширених хвороб перед тим, як віддати їх до школи. Серед цих захворювань - кір, поліомієліт і гепатит B.
В Італії за неповний рік зафіксували утричі більше випадків кору, ніж за весь 2016 рік.
У німецькому Інституті Роберта Коха кажуть, що від кору треба вакцинувати не тільки дітей, а й дорослих, народжених після 1970 року, якщо їх щепили від цієї хвороби лише раз або не щепили взагалі.
Нагадаємо, в столиці Ємену оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків