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У Німеччині за відмову від щеплень можуть запровадити штрафи до 2500 євро

За перші три з половиною місяці цього року в Німеччині зафіксували 410 випадків кору
Уряд Німеччини планує запровадити штрафи до 2500 євро для батьків, які відмовляються вакцинувати дітей.
У Німеччині за відмову від щеплень можуть запровадити штрафи до 2500 євро Фото: agronews.ua

Міністр охорони здоров'я Германн Грьое пояснив це епідемією кору. "Смерті від кору не можуть залишити нікого байдужим", - сказав він газеті Bild, повідомляє ВВС.

Уряд хоче, аби дитячі садочки повідомляли про батьків, які не можуть надати довідку про щеплення. За новим законом, без такої довідки дитину можуть виключити із садочка.

Як очікують, проект планують ухвалити наступного місяця. Цього тижня у місті Ессен від кору померла матір трьох дітей.

За перші три з половиною місяці цього року в Німеччині зафіксували 410 випадків кору. А за весь 2016 рік - лише 325.

Італійський уряд минулого тижня також постановив, що батьки зобов'язані прищепити дітей від 12 поширених хвороб перед тим, як віддати їх до школи. Серед цих захворювань - кір, поліомієліт і гепатит B.

В Італії за неповний рік зафіксували утричі більше випадків кору, ніж за весь 2016 рік.

У німецькому Інституті Роберта Коха кажуть, що від кору треба вакцинувати не тільки дітей, а й дорослих, народжених після 1970 року, якщо їх щепили від цієї хвороби лише раз або не щепили взагалі.

Нагадаємо, в столиці Ємену оголосили надзвичайний стан через спалах холери. Кількість заражених становить від 2,7 тисяч до 8,5 тисяч осіб.

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26 05 2017 21:37
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