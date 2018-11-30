У Німеччині запропонували США і Євросоюзу закрити порти для російських суден, що йдуть з Азовського моря

В ХДС відзначають, що такі заходи повинні діяти до тих пір, поки ситуація з Україною не вирішиться

США і Євросоюз повинні розглянути питання закриття своїх портів для російських суден, що виконуються з Азовського моря.

Про це 30 листопада в Берліні заявила генсек німецької партії "Християнсько-демократичний союз" Аннегрет Крамп-Карренбауер, інформує Reuters.

Політик зазначає, що такі дії мають стати відповіддю на захоплення Росією українських військових кораблів у Чорному морі.

Аннегрет Крамп-Карренбауер зазначила, що такі заходи повинні діяти до тих пір, поки ситуація з Україною не вирішиться.

Додамо, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.