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У Німеччині затримали підозрюваного в хакерській атаці на німецьких політиків

Було проведено обшук у квартирі 20-річного підозрюваного
Поліція Німеччини затримала підозрюваного в хакерській атаці, завдяки якій у інтернет потрапили особисті дані десятків німецьких політиків.
У Німеччині затримали підозрюваного в хакерській атаці на німецьких політиків Фото: inpress.ua

Німецькі правоохоронці провели обшук у квартирі 20-річного підозрюваного на території федеральної землі Гессен і затримали його. У Федеральному управлінні кримінальної поліції відмовилися повідомити більш детальну інформацію, інформує The Guardian.

Напередодні стало відомо, що хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.

Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.

Також, німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.

 
 
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08 01 2019 12:24
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