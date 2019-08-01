У Німеччині затримали підозрюваного в хакерській атаці на німецьких політиків
Німецькі правоохоронці провели обшук у квартирі 20-річного підозрюваного на території федеральної землі Гессен і затримали його. У Федеральному управлінні кримінальної поліції відмовилися повідомити більш детальну інформацію, інформує The Guardian.
Напередодні стало відомо, що хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.
Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.
Також, німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.
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