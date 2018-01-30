У Пакистані поблизу кордону з Афганістаном через вибух загинули шестеро людей

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад

Щонайменше шестеро членів однієї родини загинули через підрив автомобіля в північно-західному регіоні Пакистану поблизу афганського кордону.

Чоловік, який вижив після вибуху автомобіля. Пакистан, 30 січня 2018 року. Фото: AFP

Родина їхала 30 січня на похорон в племінному районі Куррам. Загинули троє жінок і троє чоловіків, повідомляє "Радіо Свобода".

На цей момент не зрозуміло, яка саме вибухівка стала причиною підриву авто.

Видання повідомляє, що в результаті вибуху вижила одна людина, вона у задовільному стані. Ким були жертви нападу – шиїтами чи мусульманами-сунітами – теж не вказують. Шиїти становлять близько 20 відсотків населення Пакистану.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад.

Нагадаємо, що в місті Кветта в центральній частині Пакистану 17 грудня прогримів вибух у церкві. За даними ЗМІ, загинули щонайменше п'ять людей, ще близько 25 отримали поранення.

Відповідальність за напад на церкву взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".