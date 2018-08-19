У параді на День незалежності будуть брати участь військові з 18 країн, - Полторак

Під час урочистостей будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори

У параді на День незалежності будуть брати участь військові з 18 іноземних держав.

"Днями ми очікуємо прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які будуть брати участь у параді", – повідомив міністр оборони Степан Полторак на своїй сторінці в Facebook.

Під час урочистостей бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.

У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.