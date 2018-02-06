У парламенті розглядають зниження ставок розмитнення авто на єврономерах

Нові ставки знижені більше ніж у 3 рази

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики запланував зниження ставок для розмитнення автомобілів.

Глава комітету Ніна Южаніна заявила, що комітет схиляється до того, щоб надати можливість розмитнення авто за новими ставками. При цьому нові тарифи розраховані таким чином, щоб захистити країну від шкоди екології, яку несуть старі автомобілі.

"Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см акциз становить 427 євро, віком до п'яти років — 2629 євро, понад п'ять років — 3906 євро. За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде заплатити 150 євро, до п'яти років (Євро-5) — 300 євро, 2005–2009 роки випуску (Євро-4) — 750 євро, 2000–2004 роки (Євро-3) — 1,5 тисяч євро", - заявила Южаніна в інтерв'ю НВ.

Що стосується автомобілів стандарту Євро-2, то за них мито різко зростає - відразу до 7,5 тисяч євро. Міра націлена в першу чергу на те, щоб обмежити ввезення у країну занадто старих автомобілів.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.