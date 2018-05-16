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У ПАРЄ підтвердили покарання чотирьох депутатів з корупційної доповіді

Комітет постановив, що всі депутати серйозно порушили етичні норми ПАРЄ і кодекс поведінки членів асамблеї
У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтвердили покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджану.
У ПАРЄ підтвердили покарання чотирьох депутатів з корупційної доповіді Фото:i.lb.ua

Про це йдеться у повідомленні регламентного комітету ПАРЄ (офіційна назва – комітет з питань правил та процедур).

Повідомляється, що 15 травня комітет заслухав трьох фігурантів корупційного скандалу: Педро Аграмунта, Жорді Шуклу і Чезара Преду. Самеда Сеідова заслухали раніше, 25 квітня.

Комітет постановив, що всі депутати серйозно порушили етичні норми ПАРЄ і кодекс поведінки членів асамблеї. Також у повідомленні розкриті деталі санкцій, які наклали на депутатів.

Так, екс-президента ПАРЄ Педро Аграмунта позбавили права направляти запитання до Комітету міністрів Ради Європи, а також права інституційно представляти ПАРЄ і її комітети протягом 10 років.

У випадку трьох інших фігурантів корупційного скандалю йдеться про позбавлення аналогічних прав строком на два роки.

Як повідомляв iPress.ua, регламентний комітет ПАРЄ у вівторок на зустрічі в Парижі обрав покарання для депутатів, яких підозрюють у корупційних діях на користь Азербайджана. Зокрема про це розповів голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Нагадаємо, що зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ. Головні звинувачення стосуються підкупу з боку Азербайджану, але члени слідчої групи наголошують, що проблеми не обмежуються однією країною.

Водночас члени делегації Азербайджану в ПАРЄ вважають, що ухвалена резолюція про корупцію є упередженою та побудованою на вигадках.

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16 05 2018 15:16
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