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У передмісті Парижа чоловік намагався в’їхати у натовп перед мечеттю

За інформацією ЗМІ, чоловік "хотів помститися за напади, пов’язані з ІД"
У передмісті Парижа 29 червня арештували чоловіка, який намагався в’їхати на авто у юрбу людей перед мечеттю.
У передмісті Парижа чоловік намагався в’їхати у натовп перед мечеттю Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

Поліція повідомляє, що ніхто не постраждав під час інциденту, оскільки машина не змогла виїхати через огороджувальні бар’єри. Мотиви нападника наразі невідомі, зазначають правоохоронці.

Газета Le Parisien додає, що 43-річний чоловік "хотів помститися за напади, пов’язані з "Ісламською державою", в результаті яких загинули десятки людей у Парижі".

Нагадаємо, в Парижі чоловік, що напав на поліцейських біля собору Нотр-Дам, прокричав: "Це за Сирію!".

На Єлисейських полях вибухнув автомобіль, який в'їхав у поліцейський фургон.

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30 06 2017 08:30
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