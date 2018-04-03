CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ українському МЗС підтверджують інформацію про загибель одного громадянина України внаслідок аварії рейсового автобуса з українцями у Чеховському районі Підмосков'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Підмосков'ї в ДТП загинув один українець, – МЗС
Ще один постраждав
Фото: google.com
Про це ввечері 4 березня повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.
"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в Росії загинув один громадянин України, один постраждав", – повідомила Беца.
Речниця МЗС додала, що консули надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні російський ТАСС з посиланням на управління МВС РФ по Московській області повідомив, що внаслідок ДТП за участю снігоприбиральної машини і рейсового автобуса з громадянами України загинула одна людина, ще троє постраждали.
Зазначалося, що в автобусі перебували 20 осіб – двоє водіїв та переважно громадяни України.
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