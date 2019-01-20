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У Північній Ірландії вибухнув автомобіль, політики кажуть про теракт

Поліція не надала деталей інциденту і заявила, що вони проводять розслідування
У північноірландському місті Лондондеррі в суботу ввечері вибухнув автомобіль, ніхто не постраждав.
У Північній Ірландії вибухнув автомобіль, політики кажуть про теракт Фото: з відкритих джерел

Автомобіль вибухнув поблизу будівлі місцевого суду у центрі міста. Поліція отримала попередження по телефону, після чого одразу розпочала блокувати цей район, повідомляє ВВС.

Коли поліцейські евакуювали навколишні будинки, в тому числі готель, пролунав вибух.

Місцеві політики розповіли, що автомобіль був викрадений в Деррі за деякий час до вибуху. Вони також заявляють, що вибух є терактом.

"Цей безглуздий акт терору має бути найсуворіше засуджений. Вдячна нашим спецслужбам за їх швидкі дії, які допомогли забезпечити, щоб не було загиблих або постраждалих", - заявила лідер Демократичної юніоністської партії (DUP) Арлен Фостер.

За інформацією Reuters, поліція не надала деталей інциденту і заявила, що вони проводять розслідування.

Журналіст з ірландської редакції газети Sunday Times повідомив, що напад був здійснений групою Нова ІРА, що виступає проти мирної угоди 1998 року, яка значною мірою завершила три десятиліття насильства в Північній Ірландії.

Нагадаємо, що в Ліоні, на південному сході Франції, сталася серія вибухів у кампусі університету.

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20 01 2019 11:58
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