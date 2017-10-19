У Польщі чоловік зірвав український прапор в школі з вигуками "українці – вбивці"

Мешканця Вроцлава оштрафували за те, що він зірвав у місцевій школі український прапор та вигукував "українці – вбивці". Сума штрафу 1000 злотих (майже 7 тис. грн).

Сума штрафу 1000 злотих (майже 7 тис. грн).

Торік Кшиштоф Мадей прийшов у початкову школу, де навчаються діти різних національностей, для яких організують національні свята. Цього дня в рамках проекту "Толерантний європеєць" відбувався український день. У школі на стіні висіла газета з українськими кольорами, а у вікнах були вивішені прапори України. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на видання "Gazeta Wrocławska".

У суді повідомили, що Мадей зірвав газету, кинув на стіл бібліотекарці та почав кричати, що "українці є вбивцями". Адвокатка обвинуваченого наголосила, що Мадей мав на увазі не всіх українців, а лише членів ОУН-УПА. Зазначається, що під час розслідування Мадей говорив слідчим, що "українські націоналісти під час волинської різні вбивали дітей і вчителів". Також він додав, що цей захід в школі – "це пропагування антисемітизму і расизму по-українськи". Обвинувачений наголосив, що повторив би свій вчинок ще раз. З рішенням суду Мадей не погоджується і планує його оскаржувати. Також повідомляє, що не визнає своєї вини у підбурюванні до національної ворожнечі.

Нагадаємо, на початку жовтня 21-річній українці після сварки з колишнім хлопцем довелося провести всю ніч у комісаріаті поліції у Вроцлаві. Упродовж багатьох годин її не хотіли допитувати та залякували депортацією.