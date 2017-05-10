Українку цілу добу тримали поліцейські у віддділку у Вроцлаві та залякували депортацією

21-річній українці після сварки з колишнім хлопцем довелося провести всю ніч у комісаріаті поліції у Вроцлаві. Упродовж багатьох годин її не хотіли допитувати.

Без висунення звинувачень українку відпустили вранці. Про неприємну ситуацію повідомило видання Gazeta Wyborcza.

Дарія, яка перебуває у Польщі від серпня, опинилася у відділку поліції Вроцлав-Кшикі позаминулого четверга, після затримання її двома поліцейськими. Один з мешканців столиці Нижньосілезького воєводства звинуватив її у тому, що вона вкрала у нього раніше подарований ним їй мобільний телефон. Виявилося, що це був її колишній хлопець, а в телефоні, з якого затримана хотіла лиш переписати дані, були спільні світлини та багатомісячне листування.

Однак співробітників поліції ці пояснення не переконали. Дівчину відвезли у відділок і протримали там протягом майже цілої доби. Один з поліцейських залякував її, погрожував депортацією та висловлював ксенофобські думки про те, що він "не хоче українців у Вроцлаві".

Дарію піддали також особистому огляду з необхідністю роздягнутися до гола. Їй відмовили теж у можливості подзвонити до родини. У п’ятницю вранці українку було допитано як свідка, після чого звільнено з-під варти без висунення звинувачень.

Речник нижньосілезької поліції Павел Петриковський у розмові з виданням підтвердив затримання і сказав, що усе відбувалося згідно з поліцейськими процедурами. Так він пояснив утримування дівчини протягом цілої доби у відділку, а також особистий огляд.

"Затримання і його час згідно із законом пояснюється необхідністю проведення дій, пов’язаних з підозрою вчинення злочину, а також забезпечення затриманій особі іншої національності перекладача, який бере участь у допиті", - написав представник поліції у відповіді, надісланій редакції видання.

Однак на цьому справа не завершується. Дарія має намір захищати свої права у суді, вимагаючи відшкодування за те, як до неї поставилася поліція. Її представник, адвокат Роберт Павліковський, сказав журналістам, що з його клієнткою обійшлися з приниженням.

"Якщо затримана особа про це не просить, то обов’язку виклику перекладача немає. Роздягатися моїй клієнтці казали у присутності поліцейської, але чому двічі та чому у туалеті? Поліція взагалі не видала їй протокол затримання. Це було зроблено тільки після мого втручання як її захисника. А на питання, чому так довго утримують свідка і чому Дарію не викликали на допит, наприклад, на наступний день, мені відповіли, що "були підстави для її затримання", - цитує адвоката Wyborcza.

У вівторок, 3 жовтня, мала відбутися очна ставка Дарії з її колишнім хлопцем у рамках провадження у зв’язку з його заявою про крадіжку телефона. Однак чоловік не прийшов до комісаріату, а слідчим не вдалося з ним зв’язатися.

Нагадаємо, наприкінці вересня у польському місті Барлінек власник маленького супермаркету Bimex Єжи Бітель повісив табличку, яка закликає перевіряти кожного громадянина України на касі.