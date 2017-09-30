У Польщі колишнім комуністам знизять пенсійні виплати

Пенсію та соцдопомогу буде урізано близько 39-ти тисячам працівників спецслужб ПНР

У Польщі з 1 жовтня набирає чинності закон, за яким до мінімуму знизять пенсії та соцдопомогу функціонерам спецслужб, які працювали в органах безпеки у період існування Польської народної республіки (ПНР) з липня 1944 року по липень 1990 року.

Таким чином, пенсію та соцдопомогу буде урізано близько 39-ти тисячам працівників спецслужб ПНР, повідомляє "Укрінформ".

Це рішення набирає чинності на підставі закону про очищення країни від впливу і привілеїв функціонерів спецслужб комуністичної Польщі.

Багато з осіб, які потрапили до переліку цих 39-ти тисяч осіб, не погоджуються з цим рішенням, і готують, або вже подали позови до судів та інших інстанцій Польщі про порушення їхніх прав. Зокрема, близько 3 тис. осіб вже подали заяви про виключення себе із списків для Фонду соціального страхування, підготовлених Інститутом національної пам'яті Польщі.

Водночас, до офісу речника громадянських прав Польщі подано близько 1,4 тис. заяв від осіб, які вважають, що ці дії польської влади є порушенням їхніх прав.

Як повідомляв iPress.ua, посольство Росії у Польщі висловило рішучий протест польській владі після того, як кладовище радянських солдатів у Варшаві осквернили вандали.