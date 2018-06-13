У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: один загиблий, 28 поранених
Аварія сталася близько 13.00. Вантажівка, що перевозила дерево зіткнулася з пасажирським потягом, який прямував зі Щецина до Зельоної Гури, повідомляє RMF24.
Повідомляється, що водій вантажівки загинув. Крім того, поранення отримали 28 людей, серед них машиніст потяга та семеро дітей. Загалом у потягу подорожувала група дітей, більшість з яких не постраждала.
У результаті зіткнення також була пошкоджена колія і та тягова підстанція. Рух на ділянці залізниці, де сталася аварія, закрили і організували автобуси для заміни.
З’ясування обставин інциденту займатиметься спеціальна комісія. Крім того, за справу взялася і прокуратура.
Нагадаємо, що у Франції в передмісті Парижа через розмиту дощами колію зійшов з рейок приміський потяг.
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