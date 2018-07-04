Подружжя українців декілька місяців обкрадало будинки поляків поблизу Варшави
37-річну українку та її чоловіка, також громадянина України, затримали за підозрою у крадіжці і збуті коштовностей і цінних речей мінімум в чотирьох сімей Отвоцького повіту. Встановлено, що жінка викрала коштовностей на загальну суму понад 100 тис злотих, інформує ZAXID.NET з посиланням на Gazeta.pl.
Правоохоронці дізналися, що затримана українка наймалася прибиральницею в польських сім'ях і потім викрадала з їхніх будинків цінну біжутерію, коштовності, гроші і столове срібло. Потім, її чоловік здавав викрадені речі в ломбарди. Під час проведеного обшуку в квартирі, яку знімали зловмисники, слідчі виявили коштовності, які ймовірно були викрадені зловмисниками в кінці 2017 - на початку 2018 року.
Також повідомляють, що затримана українка порушила правила перебування на території Польщі і поліція передала її справу працівникам прикордонної служби Польщі з метою подальшої депортації в Україну. Чоловік також раніше затримувався за нелегальне ввезення сигарет до Польщі. Після звинувачення в контрабанді він так і не заплатив виставлений йому штраф.
Слідство у цій справі триває, правоохоронці встановлюють кому належить частина знайдених під час обшуку коштовностей.
Нагадаємо, що в Україні та Польщі з квітня розпочнеться широка кампанія "Партнерство і працевлаштування", яка матиме на меті популяризувати легальне і без порушень законодавства працевлаштування українців в цій країні.
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