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У Польщі тисячі людей вшановують пам'ять мера Гданська

У Варшаві оголосили триденну жалобу з приводу трагедії
У Варшаві тисячі людей вийшли на мовчазний мітинг проти ненависті і насильства. Це реакція на недільний замах на мера Гданська Павла Адамовича, який 14 січня помер у лікарні.
У Польщі тисячі людей вшановують пам Фото: twitter.com/michal_kolanko

Мер столиці Рафал Тшасковський запросив мешканців Варшави на зустріч у Палаці культури і науки ще до того, як надійшла звістка про смерть Адамовича, пише RzeczPospolita.pl.

Подібні зустрічі відбуваються у багатьох містах Польщі. Люди запалили свічки під гаслом "Стоп ненависть".

 

У Варшаві оголосили триденну жалобу з приводу трагедії.

Нагадаємо, що під час фіналу Великого оркестру святкової допомоги у Гданську в неділю, 13 січня, було смертельно поранено мера міста Павела Адамовича.

Нападник Стефан В. вибіг на сцену і кілька разів ударив ножем політика. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера і 14 січня Адамович помер.

Великий оркестр святкової допомоги - авторитетна польська фундація. Нею координується доброчинний громадський рух, один з наймасовіших у країні. Зібрані кошти благочинна організація спрямовує на закупівлю медичного устаткування лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.

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14 01 2019 20:35
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