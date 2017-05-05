У Польщі вандали осквернили 15 українських пам’ятників, в Україні - чотири польських
Про це повідомляє Інститут національної пам’яті, який представив інфографіку руйнувань та пошкоджень пам'ятників, створену спільно зі студією Remarker.
"Надмогильний пам’ятник воякам УПА у Грушовичах зазнавав нападів 5 разів: тричі він був помальований, згодом пошкоджений, а останнього разу – зруйнований. Щоразу меморіальний знак відновлювали зусиллями української громади", - розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд.
Для збільшення натисніть на зображення. Фото: memory.gov.ua
Він зазначив, що усього з 15 українських пам’ятників у Польщі 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. При цьому польська сторона не відновлює пам’ятні знаки українців, що зазнали нападів.
"Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами", — додав Павло Подобєд.
У зв’язку з відсутністю належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті у Польщі Український інститут національної пам’яті призупинить процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України.
Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105, зазначають у Інституті національної пам’яті.
Як відомо, Український інститут національної пам'яті призупиняє процес легалізації польських меморіальних об’єктів в Україні.
Нагадаємо, 26 квітня у селі Грушовичі поблизу Перемишля демонтували пам’ятник воякам УПА. Роботи з демонтажу очолив президент Національного Руху у Підкарпатському воєводстві Марек Кульпа. Міністерство культури і національної спадщини Польщі назвало законним демонтаж пам'ятника.
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