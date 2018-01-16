У Польщі зафіксували спалах кору, серед хворих українці
П'ять осіб з симптомами кору потрапили до лікарні в Оструді, повідомив державний санітарний інспектор Здзіслав Соколовські, - повідомляє TVP Info.
Чотирьом людям підтвердили захворювання, одна особа чекає остаточних результатів. Ще одна людина захворіла на кір тижнем раніше.
Соколовські підтвердив, що хворі приїхали з-за кордону. За даними ЗМІ, мова йде про українців.
"У нас не було випадку кору в районі Оструди протягом багатьох років, і тепер, коли до п'яти осіб потрапили до лікарні з симптомами кору, ми розглядаємо цю подію як екстраординарну", - додав він.
В рамках профілактики близько 700 співробітників м'ясних підприємств в Морлинах, які могли контактувати з зхворими, будуть вакциновані проти кору.
Нагадаємо, за два дні, 10 і 11 січня, від кору щеплено 2 тис. 223 киян, серед них як дорослі, так і діти.
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що спалах кору в Україну прийшов з Румунії і був неминучим через низьке охоплення щепленням.
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