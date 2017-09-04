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У Полтаві невідомі "замінували" міськраду

Будівлю міськради перевірили вибухотехніки
У Полтаві невідомий повідомив про замінування будівлі Полтавської міської ради, де другу добу перебувають представники націоналістичних організацій та громади.
У Полтаві невідомі "замінували" міськраду Фото: rada-poltava.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник відділу комунікацій управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

"На телефон колл-центру поліції "102" зателефонував анонім, який повідомив, що в приміщенні міськради Полтави знаходиться вибухівка. На місце події направлено слідчо-оперативну групу та відповідних фахівців", – написав Сулаєв.

Згодом він повідомив, що будівлю міськради перевірили вибухотехніки і вибухівки не виявили.

Нагадаємо, 5 квітня в Полтаві мирна акція протесту проти незаконної забудови завершилася бійкою. В результаті зіткнень постраждало шестеро активістів, двох з них з ножовими пораненнями були госпіталізовані в лікарню, де їм зробили операції.

Наступного дня полтавці зібралися під стінами міськради.

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09 04 2017 23:59
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