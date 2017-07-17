У Полякова і Розенблата хочуть забрати закордонні паспорти
"Скоріш за все, будемо клопотати про заставу і здачу паспортів", - заявив керівник САП Назар Холодницький, інформує "Укрінформ".
Судові засідання для обрання запобіжного заходу для нардепів ВР Максима Полякова (фракція "Народний фронт") та Борислава Розенблата (позафракційний) відбудуться 17-21 липня у Солом'янському райсуді Києва. Наразі ще не визначено точний час.
Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків