У Полякова і Розенблата хочуть забрати закордонні паспорти

Холодницький заперечив інформацію, що САП проситиме суд арештувати нардепів, оскільки Рада не дала згоди на це

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме в Солом’янському райсуді Києва щодо обрання для нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата запобіжних заходів у вигляді застави, а також здати закордонні паспорти.

"Скоріш за все, будемо клопотати про заставу і здачу паспортів", - заявив керівник САП Назар Холодницький, інформує "Укрінформ".

Судові засідання для обрання запобіжного заходу для нардепів ВР Максима Полякова (фракція "Народний фронт") та Борислава Розенблата (позафракційний) відбудуться 17-21 липня у Солом'янському райсуді Києва. Наразі ще не визначено точний час.

Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Також Рада проголосувала рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.