ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада позбавила недоторканності депутата Полякова
"За" відповідне рішення проголосували 250 депутатів
Максим Поляков. Фото: Максим Марусенко
Депутати Максим Поляков і Борислав Розенблат підозрюються прокуратурою у отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.
Водночас депутати виступили проти затримання та обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді арешту, за це вони віддали 125 і 111 голосів відповідно.
Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради вирішив недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.
Зазначимо, напередодні депутат БПП Світлана Заліщук у своєму Facebook опублікувала фото спільного обіду в.о. голови регламентного комітету Павла Пинзеника та депутата Максима Полякова після розгляду подання на зняття недоторканності.
Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
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