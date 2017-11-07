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Рада позбавила недоторканності депутата Полякова

"За" відповідне рішення проголосували 250 депутатів
Верховна рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.
Рада позбавила недоторканності депутата Полякова Максим Поляков. Фото: Максим Марусенко

Депутати Максим Поляков і Борислав Розенблат підозрюються прокуратурою у отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

Водночас депутати виступили проти затримання та обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді арешту, за це вони віддали 125 і 111 голосів відповідно.

Зазначимо, напередодні депутат БПП Світлана Заліщук у своєму Facebook опублікувала фото спільного обіду в.о. голови регламентного комітету Павла Пинзеника та депутата Максима Полякова після розгляду подання на зняття недоторканності. 

Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
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