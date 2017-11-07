Рада позбавила недоторканності депутата Полякова

Верховна рада проголосувала рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

Депутати Максим Поляков і Борислав Розенблат підозрюються прокуратурою у отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

Водночас депутати виступили проти затримання та обрання Полякову запобіжного заходу у вигляді арешту, за це вони віддали 125 і 111 голосів відповідно.

Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради вирішив недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.

Зазначимо, напередодні депутат БПП Світлана Заліщук у своєму Facebook опублікувала фото спільного обіду в.о. голови регламентного комітету Павла Пинзеника та депутата Максима Полякова після розгляду подання на зняття недоторканності.