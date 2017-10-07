Поляков і Пинзеник обідали разом після комітету по недоторканності, - ФОТО

"І як вони збираються знімати недоторканність одне з одного?, - Заліщук опублікувала фото Полякова та в.о. глави регламентного комітету, які обідають разом

В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник та депутат Максим Поляков, якого цей комітет захистив від подання Генпрокуратури, вечеряли разом у неділю.

Відповідне фото опублікувала депутат БПП Світлана Заліщук у своєму Facebook.

"І як вони збираються знімати недоторканність одне з одного?" – навела Залщук коментар дописувача, який надіслав їй це фото.

Це "фото п'ятничного обіду в. о. керівника регламентного комітету і одного з фігурантів розслідування НАБУ Полякова в Арені". За інформацією УП, це заклад "The Burger".

Як відомо, у четвер регламентний комітет вирішив, що подання "є законним і вмотивованим, однак недостатньо обґрунтованим з точки зору доказової бази".

"Крім того, Комітет висловлює обґрунтовані застереження щодо можливого зловживання владою службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій", - йшлося в рішенні комітету.

Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради вирішив недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.

Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.