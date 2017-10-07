Поляков і Пинзеник обідали разом після комітету по недоторканності, - ФОТО
Відповідне фото опублікувала депутат БПП Світлана Заліщук у своєму Facebook.
"І як вони збираються знімати недоторканність одне з одного?" – навела Залщук коментар дописувача, який надіслав їй це фото.
Це "фото п'ятничного обіду в. о. керівника регламентного комітету і одного з фігурантів розслідування НАБУ Полякова в Арені". За інформацією УП, це заклад "The Burger".
Як відомо, у четвер регламентний комітет вирішив, що подання "є законним і вмотивованим, однак недостатньо обґрунтованим з точки зору доказової бази".
"Крім того, Комітет висловлює обґрунтовані застереження щодо можливого зловживання владою службовими повноваженнями в частині проведення оперативно-розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій", - йшлося в рішенні комітету.
Нагадаємо, Регламентний комітет Верховної Ради вирішив недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.
Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
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