З Розенблата зняли недоторканність

Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

"За" відповідне рішення проголосували 296 депутатів, проти 0.

При цьому Рада не проголосувала щодо арешту депутата та утримання під вартою.

Прокуратура підозрює Розенблата в отриманні хабарів за внесення до парламенту законопроекту щодо зменшення ренти за видобуток бурштину з 25% до 5% та лобіювання інтересів компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

Нагадаємо, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.