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З Розенблата зняли недоторканність

За відповідне рішення проголосували 296 народних депутатів
Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.
З Розенблата зняли недоторканність Фото:pravda.com.ua

"За" відповідне рішення проголосували 296 депутатів, проти 0.

При цьому Рада не проголосувала щодо арешту депутата та утримання під вартою.

Прокуратура підозрює Розенблата в отриманні хабарів за внесення до парламенту законопроекту щодо зменшення ренти за видобуток бурштину з 25% до 5% та лобіювання інтересів компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину. 

Нагадаємо, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.

На засіданні Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата з фракції БПП Борислава Розенблата.

Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тис. доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

 

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