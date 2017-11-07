З Розенблата зняли недоторканність
"За" відповідне рішення проголосували 296 депутатів, проти 0.
При цьому Рада не проголосувала щодо арешту депутата та утримання під вартою.
Прокуратура підозрює Розенблата в отриманні хабарів за внесення до парламенту законопроекту щодо зменшення ренти за видобуток бурштину з 25% до 5% та лобіювання інтересів компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.
Нагадаємо, Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.
На засіданні Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата з фракції БПП Борислава Розенблата.
Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.
Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тис. доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
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