Регламентний комітет ВР дав добро на арешт Розенблата

Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та спрямував цей висновок Верховній Раді.

За таке рішення на засіданні в п'ятницю, 7 липня, проголосували члени комітету, повідомляє "Українська Правда".

Зокрема, комітет схвалив три подання Генеральної прокуратури: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата. За перше подання члени комітету проголосували одностайно, щодо другого і третього – п'ятеро за, троє утримались.

"Комітет вважає, що подання є законним, достатнім та обґрунтованим", – зазначив в.о. голови комітету Павло Пинзеник, коментуючи висновки щодо усіх трьох подань.

Усі висновки комітету надіслали до голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Зранку Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що сьогоднішнє засідання регламентного комітету парламенту щодо розгляду подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Борислава Розенблата має бути найважчим у порівнянні з попередніми засіданнями на цьому тижні.

На засіданні Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата з фракції БПП Борислава Розенблата.

Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тис. доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарів нардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.

Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.