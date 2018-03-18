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У понеділок Україну вкриє снігом, до 17 градусів морозу, – Укргідрометцентр

На дорогах ожеледиця
В Україні 19 березня в південних, східних та більшості центральних областей очікується сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети.
У понеділок Україну вкриє снігом, до 17 градусів морозу, – Укргідрометцентр Фото: wallhere.com/en/user/12846

Про це попереджають в Укргідрометцентрі.

19 березня в Україні вночі у південних, східних та більшості центральних областей складні погодні умови: сильний сніг, місцями хуртовини, снігові замети; у західних та північних областях, вдень в Україні невеликий сніг, у східних областях помірний сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, на півночі Лівобережжя до 17° морозу, вдень 3-8° морозу; на крайньому півдні та Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

"Завтра у Києві вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-13°, вдень 5-7° морозу", – зазначають в українському гідрометцентрі.


Фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, з 19:00 п'ятниці і до понеділка у зв'язку зі складними погодними умовами був запроваджений режим обмеження в'їзду великовантажного і великовантажного транспорту до столиці.

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18 03 2018 23:00
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