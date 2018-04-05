У Порошенка кажуть, що затримання рибалок біля Криму це порушення міжнародного права

Українське МЗС поки що ситуацію не коментувало

Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

"Ми бачимо черговий факт грубого порушення окупаційною владою Росії норм міжнародного морського права у водах Чорного моря. Вони затримали маломірне судно, яке здійснює відповідний вилов риби. Вони роблять це виключно в економічній зоні України, і я впевнений, що всі українські правоохоронні органи вживатимуть всіх необхідних заходів для оцінки цих подій. Також, думаю, це буде враховано арбітражем з морського права", – сказав Бабін проекту "Крим.Реалії".

За його словами, відомство буде уважно стежити за подальшим розвитком подій.

Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.