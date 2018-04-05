У Порошенка кажуть, що затримання рибалок біля Криму це порушення міжнародного права
"Ми бачимо черговий факт грубого порушення окупаційною владою Росії норм міжнародного морського права у водах Чорного моря. Вони затримали маломірне судно, яке здійснює відповідний вилов риби. Вони роблять це виключно в економічній зоні України, і я впевнений, що всі українські правоохоронні органи вживатимуть всіх необхідних заходів для оцінки цих подій. Також, думаю, це буде враховано арбітражем з морського права", – сказав Бабін проекту "Крим.Реалії".
За його словами, відомство буде уважно стежити за подальшим розвитком подій.
Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства