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У Порошенка кажуть, що затримання рибалок біля Криму це порушення міжнародного права

Українське МЗС поки що ситуацію не коментувало
Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.
У Порошенка кажуть, що затримання рибалок біля Криму це порушення міжнародного права Архів. Фото: ТАСС

"Ми бачимо черговий факт грубого порушення окупаційною владою Росії норм міжнародного морського права у водах Чорного моря. Вони затримали маломірне судно, яке здійснює відповідний вилов риби. Вони роблять це виключно в економічній зоні України, і я впевнений, що всі українські правоохоронні органи вживатимуть всіх необхідних заходів для оцінки цих подій. Також, думаю, це буде враховано арбітражем з морського права", – сказав Бабін проекту "Крим.Реалії".

За його словами, відомство буде уважно стежити за подальшим розвитком подій.

Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.

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