Судно з Лівії під прапором Сьєрра-Леона незаконно зайшло у порт Криму
"8 вересня о 16:39 зафіксовано захід суховантажу Nadalina під прапором Сьєрра-Леоне в порт Севастополя. Судно прибуло з лівійського порту Тріполі, звідки вийшло 30 серпня", - повідомляють на сайті міністерства.
У відомстві наголосили, що морпорти, розташовані на території Криму - Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта - закриті на підставі розпорядження Кабінету Міністрів від 30 квітня 2014 року і відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року.
"Захід суден під іноземними прапорами в закриті морські порти і термінали, розташовані на території АР Крим і м. Севастополь, розглядаються як порушення норм міжнародного права і як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські прикордонники затримали вантажне судно, яке незаконно заходило в порт Криму, під прапором Танзанії.
Відзначимо, що 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти окупованого Криму, притягнули до відповідальності і оштрафували на 240 тис грн.
Україна офіційно закрила порти Криму ("Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія" і "Керч") для міжнародного судноплавства. Крім того, в кримінальний кодекс України внесена стаття 332-1 про порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Згідно з цим законодавчим актом, члени екіпажу судна, що прибувають на його борту в Крим, потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність перед Україною за незаконне групове перетин кордону та порушення порядку в'їзду на окуповану територію.
Круїзні лайнери ще на початку квітня 2014 року відмовились заходити у порти Криму через його анексією Росією та невизначений статус портів.
Через санкції Заходу Росія переглянула свої плани щодо завантаження судноверфей в окупованих нею Криму і Севастополі - відмовилася від випуску великих цивільних суден.
Незважаючи на заборону, багато суден ігнорують рішення України і як і раніше заходять в кримські порти.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа