Судно з Лівії під прапором Сьєрра-Леона незаконно зайшло у порт Криму

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зафіксувало незаконний захід у порт анексованого Росією Криму судна з Лівії під прапором Сьєрра-Леоне.

"8 вересня о 16:39 зафіксовано захід суховантажу Nadalina під прапором Сьєрра-Леоне в порт Севастополя. Судно прибуло з лівійського порту Тріполі, звідки вийшло 30 серпня", - повідомляють на сайті міністерства.

У відомстві наголосили, що морпорти, розташовані на території Криму - Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта - закриті на підставі розпорядження Кабінету Міністрів від 30 квітня 2014 року і відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 16 червня 2014 року.

"Захід суден під іноземними прапорами в закриті морські порти і термінали, розташовані на території АР Крим і м. Севастополь, розглядаються як порушення норм міжнародного права і як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали вантажне судно, яке незаконно заходило в порт Криму, під прапором Танзанії.

Відзначимо, що 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти окупованого Криму, притягнули до відповідальності і оштрафували на 240 тис грн.

Україна офіційно закрила порти Криму ("Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія" і "Керч") для міжнародного судноплавства. Крім того, в кримінальний кодекс України внесена стаття 332-1 про порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Згідно з цим законодавчим актом, члени екіпажу судна, що прибувають на його борту в Крим, потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність перед Україною за незаконне групове перетин кордону та порушення порядку в'їзду на окуповану територію.

Круїзні лайнери ще на початку квітня 2014 року відмовились заходити у порти Криму через його анексією Росією та невизначений статус портів.

Через санкції Заходу Росія переглянула свої плани щодо завантаження судноверфей в окупованих нею Криму і Севастополі - відмовилася від випуску великих цивільних суден.

Незважаючи на заборону, багато суден ігнорують рішення України і як і раніше заходять в кримські порти.