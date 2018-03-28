У посилці з Гонконгу українські митники виявили 205 діамантів

Мішечок з прозорими камінцями знаходився в навмисно вирізаному в документах отворі

У міжнародному експрес-відправленні документального характеру співробітники митного поста "Спеціалізований" спільно з управлінням боротьби з митними правопорушеннями та міжнародної взаємодії Київської міської митниці ДФС виявили схованку з діамантами.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

"Мішечок з прозорими камінцями знаходився в навмисно вирізаному в документах отворі. Відправлення надійшло в Україну з Гонконгу. Отримати коштовності мав наш співвітчизник, мешканець одного з регіонів України.

Непритаманне для документів вкладення митники помітили під час здійснення митного контролю за допомогою рентгенологічного обладнання. За результатами митного огляду співробітники митниці налічили 205 каменів прозорого кольору", - йдеться у повідомленні.

Згідно з експрес-тестом виявлені камені є діамантами. Їх вартість, чистоту та якість огранки встановлюватимуть експерти-гемологи.

А поки триває протоколювання виявленого правопорушення за ознаками порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають конфіскацію виявлених предметів правопорушення та штраф у розмірі 100% їх вартості.

Нагадаємо, у лютому Святошинський районний суд Києва визнав громадянина України винним у контрабанді кокаїну з Нідерландів і засудив його до 10 років позбавлення волі.