У посилці з Гонконгу українські митники виявили 205 діамантів
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
"Мішечок з прозорими камінцями знаходився в навмисно вирізаному в документах отворі. Відправлення надійшло в Україну з Гонконгу. Отримати коштовності мав наш співвітчизник, мешканець одного з регіонів України.
Непритаманне для документів вкладення митники помітили під час здійснення митного контролю за допомогою рентгенологічного обладнання. За результатами митного огляду співробітники митниці налічили 205 каменів прозорого кольору", - йдеться у повідомленні.
Згідно з експрес-тестом виявлені камені є діамантами. Їх вартість, чистоту та якість огранки встановлюватимуть експерти-гемологи.
А поки триває протоколювання виявленого правопорушення за ознаками порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкції статті передбачають конфіскацію виявлених предметів правопорушення та штраф у розмірі 100% їх вартості.
Нагадаємо, у лютому Святошинський районний суд Києва визнав громадянина України винним у контрабанді кокаїну з Нідерландів і засудив його до 10 років позбавлення волі.
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