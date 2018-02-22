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Українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів

Вирок винесли 19 лютого
Святошинський районний суд Києва визнав громадянина України винним у контрабанді кокаїну з Нідерландів і засудив його до 10 років позбавлення волі.
Українець отримав 10 років в Фото: kakmed.com

Чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу,  повідомляє сайт Генпрокуратури.

Встановлено, що він, за попередньою змовою з особами, в тому числі тими, які перебували на території Нідерландів, в листопаді 2013 року ввіз через митний кордон України кокаїн в особливо великих розмірах для подальшого збуту і для особистого вжитку.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна і всіх наркотиків.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали у районі проведення антитерористичної операції учасників організованого наркоугруповання, до складу якого входили також працівники Нацполіції.

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22 02 2018 14:50
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