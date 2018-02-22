Українець отримав 10 років в'язниці за контрабанду кокаїну з Нідерландів
Чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, або прекурсорів, або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу, повідомляє сайт Генпрокуратури.
Встановлено, що він, за попередньою змовою з особами, в тому числі тими, які перебували на території Нідерландів, в листопаді 2013 року ввіз через митний кордон України кокаїн в особливо великих розмірах для подальшого збуту і для особистого вжитку.
Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна і всіх наркотиків.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали у районі проведення антитерористичної операції учасників організованого наркоугруповання, до складу якого входили також працівники Нацполіції.
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