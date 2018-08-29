CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бориспільській виправній колонії № 119 у продуктах харчування виявили бактерії групи кишкової палички.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У продуктах для ув'язнених Бориспільської виправної колонії виявили кишкову паличку
Інформацію за даним фактом внесли до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого статею ККУ "Порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним захворюванням"
Фото: italia-ru.com
Київська прокуратура перевіряла, чи забезпечуються права ув'язнених на належне харчування в установах виконання покарань. В результаті лабораторних досліджень фахівці виявили у зразках страви бактерії групи кишкової палички, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
За цим фактом Бориспільська прокуратура внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Нагадаємо, раніше у виправній колонії Житомира №4 та установі виконання покарань №8 у курячому м'ясі для ув'язнених виявили сальмонелу.
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29 08 2018 14:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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