У продуктах для ув'язнених Бориспільської виправної колонії виявили кишкову паличку

Інформацію за даним фактом внесли до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого статею ККУ "Порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним захворюванням"

У Бориспільській виправній колонії № 119 у продуктах харчування виявили бактерії групи кишкової палички.

Київська прокуратура перевіряла, чи забезпечуються права ув'язнених на належне харчування в установах виконання покарань. В результаті лабораторних досліджень фахівці виявили у зразках страви бактерії групи кишкової палички, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За цим фактом Бориспільська прокуратура внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Нагадаємо, раніше у виправній колонії Житомира №4 та установі виконання покарань №8 у курячому м'ясі для ув'язнених виявили сальмонелу.