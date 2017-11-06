У Пуерто-Рико відбувається референдум щодо юридичного статусу острова

Чинний губернатор Пуерто-Рико Рікардо Росселло виступає за входження території до складу США на правах повноцінного 51-го штату

Жителі Пуерто-Рико у неділю, 11 червня, беруть участь у референдумі щодо державного статусу території.

Про це повідомляє DW.

Жителям території пропонують відповісти, яким вони бачать її майбутній статус: незалежна держава, входження до складу Сполучених Штатів Америки на правах штату або збереження нинішнього статусу, який діє з 1898 року – території, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США.

Референдум має необов'язковий характер, оскільки лише Конгрес США має право змінювати статус Пуерто-Рико.

Чинний губернатор Пуерто-Рико Рікардо Росселло виступає за входження території до складу США на правах повноцінного 51-го штату, проте американські конгресмени не виявляють великого ентузіазму щодо цієї перспективи.

Однією з причин, чому влада Пуерто-Рико виступає за повну інтеграцію до США, є економічні труднощі – зовнішній борг території становить близько $70 млрд і на даний момент відбувається його реструктуризація. Якби Пуерто-Рико було штатом США, то воно могло б проголосити себе неплатоспроможним, і тоді відповідальність за його борги довелось б узяти на себе Вашингтону.

Понад 3 млн мешканців Пуерто-Рико є громадянами США, проте вони не мають права голосувати на виборах президента США, а делегація островів у Конгресі не має права голосу.

Нагадаємо, референдум про вихід Каталонії зі складу Іспанії буде проведено у неділю 1 жовтня цього року.