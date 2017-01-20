У Путіна кажуть, що Липецька Roshen могла б продовжувати роботу

У Кремлі переконані, що Липецька кондитерська фабрика Roshen могла б продовжувати роботу.

"Це рішення власників, робота там проводилася, і президент робив заяви щодо цього. Компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери приймають таке рішення, це їх суверенне рішення", - заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

Нагадаємо, що кондитерська корпорація "Рошен", яка належить Президенту України Петру Порошенку, у квітні 2017 року зупинить виробничу діяльність Липецької фабрики в Росії.

Після обрання Президентом України Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, однак, за час перебування на посаді голови держави, жоден з активів не було продано.

Раніше, президент Росії Володимир Путін заявляв, що фабрика "Рошен" у Липецькій області, яка належить Президентові України Петру Порошенку, продовжує працювати, незважаючи на певні труднощі.

Корпорація Roshen, один з найбільших на Україні виробників кондитерських виробів, включає Київську, Маріупольську (Донецька обл.), Кременчуцьку (Полтавська обл.) і дві Вінницькі кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко", Літинський племзавод (обидва - Вінницька обл.), а також Липецьку кондфабрику "Рошен", Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику BonbonettiChoco (Угорщина).