У Росії потяг протаранив автобус, що застряг на переїзді, загинуло 18 людей
За даними голови міської адміністрації В'ячеслава Аракелова пасажирський автобус прямував з Казахстану до Москви. Поїзд, з участю якого сталася аварія, прямував з Санкт-Петербурга в Нижній Новгород.
Попередньо, за його інформацією, всього в автобусі знаходилося 56 осіб, - повідомляє ТАСС.
Число загиблих в результаті зіткнення досягла 18 людей, троє з них діти. Четверо постраждалих у ДТП, у тому числі двоє дітей, були доставлені в реанімацію.
Як інформує РБК, з посиланням на повідомлення прес-служби Московської залізниці (МЗ), аварія сталася о 3:39 за київським часом. Зіткнення сталося після того, як автобус, перетинаючи залізничний переїзд, заглох на шляхах.
При цьому, за версією головного управління МВС по регіону, зіткнення сталося через те, що "автобус виїхав на заборонний сигнал залізничного світлофора".
Нагадаємо, що в смт. Глеваха Київської області технічний потяг зіткнувся з автомобілем, у результаті одна особа загинула, ще одна травмована.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа