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У Росії потяг протаранив автобус, що застряг на переїзді, загинуло 18 людей

Всього в автобусі знаходилося 56 осіб
У Росії щонайменше 18 людей загинули в аварії за участю потягу і пасажирського автобуса на станції Покрив під Володимиром.
У Росії потяг протаранив автобус, що застряг на переїзді, загинуло 18 людей Фото: ТАСС

За даними голови міської адміністрації В'ячеслава Аракелова пасажирський автобус прямував з Казахстану до Москви. Поїзд, з участю якого сталася аварія, прямував з Санкт-Петербурга в Нижній Новгород.

Попередньо, за його інформацією, всього в автобусі знаходилося 56 осіб, -  повідомляє ТАСС.

Число загиблих в результаті зіткнення досягла 18 людей, троє з них діти. Четверо постраждалих у ДТП, у тому числі двоє дітей, були доставлені в реанімацію.

Як інформує РБК, з посиланням на повідомлення прес-служби Московської залізниці (МЗ), аварія сталася о 3:39 за київським часом. Зіткнення сталося після того, як автобус, перетинаючи залізничний переїзд, заглох на шляхах.

При цьому, за версією головного управління МВС по регіону, зіткнення сталося через те, що "автобус виїхав на заборонний сигнал залізничного світлофора".

Нагадаємо, що в смт. Глеваха Київської області технічний потяг зіткнувся з автомобілем, у результаті одна особа загинула, ще одна травмована.

 

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06 10 2017 08:21
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