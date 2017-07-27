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У Росії фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Зейтуллаєва засудили до 15 років в'язниці

Зелтуллаєв оголосив голодування з вимогою допустити до нього українського омбудсмена
Верховний суд Росії засудив до 15 років позбавлення волі кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.
У Росії фігуранта справи Хізб ут-Тахрір Зейтуллаєва засудили до 15 років в Фото:facebook.com/anton.naumlyuk

"Руслана Зейтуллаєва засудили на 15 років позбавлення волі з обмеженням на рік після відбуття покарання", - повідомляє у Facebook журналіст Антон Наумлюк..

Зейтуллаєв перед винесенням вироку подякував людям, які його підтримували.

Також журналіст повідомив, що Зелтуллаєв оголосив голодування з вимогою допустити до нього українського омбудсмена.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.

Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.

Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.

Нагадаємо, кримчанин Руслан Зейтуллаєв, якого звинувачують у тероризмі і судять у Ростові-на-Дону повторно у справі Хізб ут-Тахрір, оголосив безстрокове голодування.

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27 07 2017 15:15
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