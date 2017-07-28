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У Росії підтвердили, що журналіста Асєєва утримують бойовики "ДНР"

Бойовики підозрюють Асєєва в "злочинах, передбачених "Кримінальним кодексом ДНР"
Журналіст Станіслав Асєєв перебуває на окупованій території Донецької області, там він заарештований і проти нього порушено кримінальну справу, яка контролюється "генеральною прокуратурою ДНР".
У Росії підтвердили, що журналіста Асєєва утримують бойовики "ДНР" Станіслав Асєєв. Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в листі секретаря Спілки журналістів Росії Тимура Шафіра до голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, повідомляє сайт НСЖУ.

"Після завершення останньої зустрічі під егідою ОБСЄ (19-20 червня), на якій було прийнято спільну заяву щодо долі журналіста Асєєва, ми використовували всі можливості, які у нас є, для з'ясування ситуації щодо його місцезнаходження", - сказано в листі.

Також повідомляється, що бойовики підозрюють Асєєва в "злочинах, передбачених "Кримінальним кодексом ДНР".

Нагадаємо, що колишній нардеп Єгор Фірсов 6-го червня повідомив, що журналіст і письменник Станіслав Васін зник безвісти в Донецьку.

Згодом стало відомо справжнє ім'я журналіста, який жив у Донецьку з моменту окупації, писав в українські ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, але нещодавно зник, - Станіслав Асєєв.

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28 07 2017 14:15
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