У Росії порушили кримінальну справу через затримання керівника "РИА Новости-Украина"

Слідчий комітет Росії в середу, 16 травня, порушив кримінальну справу про перешкоджання журналістській діяльності після затримання в Києві керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

"Незаконне притягнення Вишинського до кримінальної відповідальності обумовлено перешкоджанням його професійній діяльності шляхом примусу до відмови від поширення об'єктивної інформації про події на території Російської Федерації і України, пов'язані з легітимністю входження до складу Російської Федерації Автономної Республіки Крим, її подальшим соціально-економічним розвитком, а також негативними наслідками збройного конфлікту на південному сході України", – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у російському відомстві, з урахуванням положень чинного законодавства, відповідно до якого іноземні громадяни, які вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були засуджені в іноземній державі, головний слідчий управління СК Росії порушив кримінальну справу за фактом "перешкоджання законній діяльності журналіста і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності" (ст. 144 КК РФ, ст. 299 КК РФ).

"Зараз проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за вчинене щодо російського журналіста злочин", – заявили в російському СК.

Як писав iPress.ua, співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим заявили про викриття діяльності мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, і провели слідчі дії в офісі "РИА Новости-Україна" в Києві.

Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура має докази, що свідчать про державну зраду в діях російського інформагентства "РИА Новости Украина".

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії Служби безпеки України щодо "РИА Новости Украина" обурливими і пообіцяв, що Росія прийме "заходи взаємності".

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина", а перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.