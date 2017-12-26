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У Росії вирішили пустити з молотка надра на шельфі Крим

У Мінприроди заявили, що ділянки будуть ставитися до ділянок надр федерального значення
Уряд Російської Федерації схвалив законопроект про виставлення ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів, які розташовані неподалік окупованого півострова Крим на аукціони.
У Росії вирішили пустити з молотка надра на шельфі Крим Фото: vkurse.md

Про це повідомив глава Мінприроди Сергій Донський, передає Інтерфакс-Україна.

Він також додав, що ці ділянки будуть відноситися до ділянок надр федерального значення.

Розробляти їх будуть тільки компанії з російським участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензії за підсумками тендерів буде приймати уряд.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ з метою захисту своїх прав на прилеглі до Криму морські зони у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. У позові вказувалося, що Росія незаконно отримує українські енергетичні ресурси.

Раніше повідомлялось, що Росія веде незаконну діяльність на захоплених бурових платформах в українській зоні Чорного моря.

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26 12 2017 20:35
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