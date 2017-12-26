У Росії вирішили пустити з молотка надра на шельфі Крим
Про це повідомив глава Мінприроди Сергій Донський, передає Інтерфакс-Україна.
Він також додав, що ці ділянки будуть відноситися до ділянок надр федерального значення.
Розробляти їх будуть тільки компанії з російським участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензії за підсумками тендерів буде приймати уряд.
Нагадаємо, у вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ з метою захисту своїх прав на прилеглі до Криму морські зони у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. У позові вказувалося, що Росія незаконно отримує українські енергетичні ресурси.
Раніше повідомлялось, що Росія веде незаконну діяльність на захоплених бурових платформах в українській зоні Чорного моря.
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