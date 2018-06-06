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У Росії жінку засудили за вбивство чоловіка, який вдарив її 51 раз

Підсудна отримала рік в'язниці
Суд у Тверській області Російської Федерації визнав місцеву жительку винною у вбивстві, скоєному при перевищенні меж необхідної самооборони.
У Росії жінку засудили за вбивство чоловіка, який вдарив її 51 раз Фото: з відкритих джерел

Підсудна вбила чоловіка, який під час сварки вдарив її щонайменше 51 раз, повідомляє "Медуза".

Слідство встановило, що обвинувачена 1 січня 2018 року випивала разом з чоловіком у себе вдома. Між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік завдав жінці щонайменше 48 ударів руками і ногами та щонайменше три удари руків'ям ножа. Жінка перехопила руку чоловіка і двічі вдарила його ножем в груди. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці.

Підсудна визнала провину, її справу розглянуто в особливому порядку. З урахуванням всіх обставин справи суд засудив жінку до обмеження волі строком на рік. Вирок набув законної чинності.

Нагадаємо, що 22-річна британка Джордан Уорт засуджена до 7,5 років в'язниці у справі про домашнє насильство і "примусовий контроль". Це перший в історії країни вирок за такою статтею щодо жінки.

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06 06 2018 21:53
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