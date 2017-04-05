У Росії жителі знищеного пожежею села відкопали спиртне у підвалі згорілого магазину, - ВІДЕО
"Вони її випили. Все нормально. У нас оголошений сухий закон. Два магазини, які залишилися, вони продавали вино-горілчані вироби. Є жителі, які неадекватні при сухому законі. Туди поставили пост поліції і МНС", - розповів мер Киренського району Кирило Свістелін, інформує видання "Вести.Иркутск".
В цілому ситуація в Бубнівці стабільна, відзначає видання.
В уцілілих будинках живуть люди, відновлено електропостачання. Спеціальна комісія підраховує матеріальні збитки. Виплати почнуться вже в цю п'ятницю, 5 травня.
В кінці квітня в Сибірському федеральному окрузі був оголошений режим надзвичайної ситуації через лісові пожежі. В одній Бурятії їх площа за добу - з 28-го на 29-те квітня - збільшилася у вісім разів і перевищила тисячу гектарів. Поширенню вогню сприяв шквальний вітер і підпал трави місцевими жителями.
Нагадаємо, що раніше в Росії п'яний чоловік спалив село, щоб помститися "моджахедам" за теракт у Петербурзі.
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