У Румунії виявили найбільше родовище газу, яке забезпечить їй енергетичну незалежність
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Сорін Гріндяну, повідомляє Укрінформ.
"Завдяки виявленому найбільшому родовищу газу, видобуток збільшиться на 25-27 мільярдів кубічних метрів на рік, що забезпечить енергетичну незалежність Румунії на найближчі 2-3 роки", – зазначив Гріндяну.
За словами прем'єра, видобуток газу в цьому регіоні країни дасть можливість Румунії стати важливим енергетичним гравцем у Південно-Східній Європі.
За офіційними даними, лише в 2017 році загальний об'єм інвестицій, спрямованих на освоєння родовища в цьому регіоні, перевищить €40 млн.
Нагадаємо, на Чкалівському нафтогазоконденсатному родовищі в Харківській області знайшли родовище газу із запасами близько 200 мільйонів кубометрів.
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