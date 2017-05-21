У Садового відреагували на затримання фур зі "львівським" сміттям
Про це йдеться в заяві Львівської міськради, яку оприлюднено 21 травня після чергового затримання вантажівок зі "львівським" сміттям.
"Наразі інформація, що сміття, яке скинули у Київській області, саме зі Львова – не підтверджена", – заявив заступник мера Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, коментуючи повідомлення про скидання нібито львівського сміття у с. Підгірці Київської області.
Він додав, що ЛМР зробила запит до правоохоронців для отримання оперативних даних про затримані вантажівки.
"Якщо буде встановлено свідомий зв'язок між львівськими перевізниками і цими агентами, які скинули сміття поза межами полігону, до львівських перевізників будуть застосовані жорсткі міри шляхом розірвання договору", – заявив Бабак.
Нагадаємо, в селі Підгірці Обухівського району Київської області поліція затримала вантажівки, які зсипали на землю сміття.
На території зони відчуження Чорнобильської АЕС 24 квітня виявили львівське сміття.
Львів давно відомий своїми будівлями і жвавими кафе в муках кризи сміття, написала про місто британська газетаThe Guardian
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